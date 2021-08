San Roberto, precisazioni del Comune sulla strada a scorrimento veloce: “ci siamo attivati per risolvere le problematiche”

28 Agosto 2021 09:55

Il Comune di San Roberto, “alla luce dell’attivismo mediatico recentemente manifestatosi attorno alle questioni inerenti la strada a scorrimento veloce, coglie l’occasione per ringraziare sia gli ex amministratori sia i cittadini sanrobertesi tutti intervenuti su questo tema”. Come si legge in un comunicato, “il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale tutto si stanno impegnando e profonderanno ogni sforzo utile alla risoluzione delle problematiche legate alla viabilità. Per queste ragioni l’Amministrazione Comunale ribadisce la sua totale disponibilità ad ascoltare e recepire le istanze delle associazioni e di tutti i cittadini al fine di addivenire ad una progettazione condivisa atta a superare ogni criticità”. In merito ad alcune dichiarazioni diramate da terzi a mezzo stampa, il Comune di San Roberto ci tiene a precisare che al momento non annovera nei propri ruoli alcun consulente esterno.