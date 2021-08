La Pallacanestro Viola pensa al futuro: ufficiale il lungo classe 2003 Samuele Valente

18 Agosto 2021 21:51

Nuovo arrivo in casa Pallacanestro Viola: ufficiale Samuele Valente

La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Samuele Valente. Pivot, classe 03′, ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club neroarancio fino al 30/06/2022. Nuovo rinforzo sotto le plance per la Pallacanestro Viola, che punta sul lungo under Samuele Valente. Cresciuto cestisticamente nella Oxigen Bassano, Valente vanta diverse esperienze importanti a livello giovanile, su tutti quello con la Nazionale. Da segnalare anche per il giovane lungo veneto un’esperienza in C Gold, sempre con la “sua” Bassano. Lungo classe 2003 di 213 cm per 105 kg, Samuele è dotato di un ottima tecnica. Samuele Valente: “Alla Viola ho intenzione di fare bene, dando molto, sia dal punto di vista fisico che da quello morale, poiché credo di essere un ragazzo molto socievole e pronto a mettere i gli interessi della squadra prima dei miei. Non vedo l’ora di cominciare”.