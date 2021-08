Milan, buona la prima: basta un sussulto di Brahim Diaz per sbancare Genova. Risultati e classifica al termine della 1ª giornata

23 Agosto 2021 22:51

Si è chiusa la prima giornata di Serie A: il Milan sbanca Genova con Brahim Diaz. Risultati, classifica, marcatori e prossimo turno dopo la 1ª giornata

Un sussulto in avvio e pratica liquidata. Comincia bene la stagione il Milan di Pioli, basta una rete di Brahim Diaz al 9′ per sbancare la Genova blucerchiata e bagnare l’esordio con una vittoria. I rossoneri rispondono ai cugini, dopo il poker di sabato, e alle altre big. Questa prima giornata evidenzia il solo passo falso (per come si era messa la gara) della Juve, quantomeno nel risultato. Nel pomeriggio, spettacolare 2-2 tra Cagliari e Spezia con i liguri sul doppio vantaggio raggiunti da Joao Pedro in pochi minuti. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE A

Inter-Genoa 4-0 – 6′ Skriniar (I), 14′ Calhanoglu (I), 74′ Vidal (I), 87′ Dzeko (I)

– 6′ Skriniar (I), 14′ Calhanoglu (I), 74′ Vidal (I), 87′ Dzeko (I) Verona -2-3 – 32′ Raspadori (S), 51′ Djuricic (S), 70′ Zaccagni (V) rig., 77′ Traorè (S), 90′ Zaccagni (V)

32′ Raspadori (S), 51′ Djuricic (S), 70′ Zaccagni (V) rig., 77′ Traorè (S), 90′ Zaccagni (V) Empoli-Lazio 1-3 – 4′ Bandinelli (E), 6′ Milinkovic-Savic (L), 31′ Lazzari (L), 41′ rig. Immobile (L)

– 4′ Bandinelli (E), 6′ Milinkovic-Savic (L), 31′ Lazzari (L), 41′ rig. Immobile (L) Torino-Atalanta 1-2 – 6′ Muriel (A), 79′ Belotti (T), 93′ Piccoli (A)

6′ Muriel (A), 79′ Belotti (T), 93′ Piccoli (A) Udinese-Juventus 2-2 – 3′ Dybala (J), 23′ Cuadrado (J), 51′ rig. Pereyra (U), 83′ Deulofeu (U)

– 3′ Dybala (J), 23′ Cuadrado (J), 51′ rig. Pereyra (U), 83′ Deulofeu (U) Bologna-Salernitana 3-2 – 51′ rig. F. Bonazzoli (S), 59′ De Silvestri (B), 70′ M. Coulibaly (S), 75′ Arnautovic (B), 77′ De Silvestri (B)

– 51′ rig. F. Bonazzoli (S), 59′ De Silvestri (B), 70′ M. Coulibaly (S), 75′ Arnautovic (B), 77′ De Silvestri (B) Roma-Fiorentina 3-1 – 28′ Mkhitaryan (R), 60′ Milenkovic (F), 64′ Veretout (R)

– 28′ Mkhitaryan (R), 60′ Milenkovic (F), 64′ Veretout (R) Napoli-Venezia 2-0 – 62′ rig. L. Insigne, 73′ Elmas

– 62′ rig. L. Insigne, 73′ Elmas Cagliari-Spezia 2-2 – 7′ Gyasi (S), 58′ Bastoni (S), 62′ e 66′ rig. Joao Pedro (C)

– 7′ Gyasi (S), 58′ Bastoni (S), 62′ e 66′ rig. Joao Pedro (C) Sampdoria-Milan 0-1 – 9′ Brahim Diaz (M)

CLASSIFICA SERIE A

Inter 3 Lazio 3 Napoli 3 Roma 3 Bologna 3 Sassuolo 3 Atalanta 3 Juventus 1 Udinese 1 Cagliari 1 Spezia 1 Fiorentina 0 Milan 0 Sampdoria 0 Venezia 0 Salernitana 0 Verona 0 Torino 0 Empoli 0 Genoa 0

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

2 reti

De Silvestri (Bologna)

Joao Pedro (Cagliari)

Veretout (Roma)

Zaccagni (Verona)

1 rete

Calhanoglu (Milan)

Djuricic (Sassuolo)

Dybala (Juventus)

Dzeko (Inter)

Milinkovic-Savic (Lazio)

Vidal (Inter)

Arnautovic (Bologna)

Bandinelli (Empoli)

Bastoni (Spezia)

Belotti (Torino)

Bonazzoli (Salernitana)

Coulibaly (Salernitana)

Cuadrado (Juventus)

Deulofeu (Udines)

Diaz (Milan)

Elmas (Napoli)

Gyasi (Spezia)

Immobile (Lazio)

Insigne (Napoli)

Lazzari (Lazio)

Milenkovic (Fiorentina)

Mkhitaryan (Roma)

Muriel (Atalanta)

Pereyra (Udinese)

Piccoli (Atalanta)

Raspadori (Sassuolo)

Skriniar (Inter)

Traore (Sassuolo)

PROSSIMO TURNO SERIE A (2ª GIORNATA)

VENERDI’ 27 AGOSTO

ore 18:30

Udinese-Venezia

ore 20:45

Verona-Inter

SABATO 28 AGOSTO

ore 18:30

Atalanta-Bologna

Lazio-Spezia

ore 20:45

Fiorentina-Torino

Juventus-Empoli

DOMENICA 29 AGOSTO

ore 18:30

Genoa-Napoli

Sassuolo-Sampdoria

ore 20:45