Salvini prosegue il tour in Calabria: domani appuntamento a Le Castella, lunedì eventi nel Reggino

13 Agosto 2021 16:57

Il programma della visita di Matteo Salvini in Calabria

“Il calore e l’accoglienza che il leader Matteo Salvini sta registrando tappa dopo tappa nel tour che lo vede in questi giorni in Calabria, rappresentano il termometro di quel consenso che cresce ogni giorno di più intorno al partito della Lega e che ripaga un’attenzione senza precedenti: è l’unico leader nazionale che negli ultimi decenni ha assicurato una presenza costante, garantendo massima attenzione alle problematiche e ai temi che da sempre attanagliano la Calabria”. È quanto dichiara il commissario provinciale di Crotone e vicecommissario regionale della Lega Cataldo Calabretta informando che sabato 14 agosto, Matteo Salvini sarà a Le Castella, nel comune di Isola Capo Rizzuto alle ore 20, in piazza Uccialì.

“Ammodernamento delle infrastrutture e della Strada Statale 106, diritto alla mobilità; diritto alla salute, sostegno al percorso di pubblicizzazione del servizio idrico e conseguente stop agli sprechi e alla frammentazione della gestione dei vari comparti del ciclo delle acque; attenzione e sostegno alle attività produttive locali; emergenza incendi e riforma della giustizia. Sono, questi, alcuni dei temi sui quali Salvini ha già avuto modo di esprimersi in questi giorni di incontri che toccano tutte e cinque le province calabresi. Insieme a Calabretta e agli altri rappresentanti della Lega e al Commissario regionale Giacomo Saccomanno e al sub Roy Biasi, stanno seguendo le tappe calabresi di Salvini anche il Presidente Nino Spirlì e Roberto Occhiuto, candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, nella consapevolezza ormai sempre più condivisa che l’unità del centro destra porterà nei prossimi mesi alla conferma della guida della Calabria per il prossimo quinquennio”, prosegue la nota.

Dopo Fuscaldo, Cosenza, Diamante, Tropea e San Mango d’Aquino e Le Castella, domenica 15, sarà alle ore 19, a Cardinale (Cz), all’inaugurazione della sede della Lega di Viale Roma.

Lunedì 16 a Rosarno, alle ore 17 taglio del nastro della nuova sede della Lega in piazza Valarioti e alle ore 18.30 a Taurianova, tappa al gazebo di piazza Italia.