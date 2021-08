Salvini a Taurianova: “si all’azzeramento del debito sanitario della Calabria”

16 Agosto 2021 22:15

Matteo Salvini a Taurianova al banchetto per i Referendum sulla Giustizia: “serve una riforma incisiva”

Ultima tappa di giornata di Matteo Salvini in provincia di Reggio Calabria. Dopo la visita a Gambarie in una delle aree maggiormente colpite dagli incendi distruttivi dei giorni scorsi, il leader della Lega si è recato a Taurianova al banchetto per i Referendum sulla Giustizia. “Gratteri è un amico, so che sulla riforma Cartabia e sugli stessi referendum ha punti di vista diversi. Li rispetto ma non li condivid”, evidenza l’ex ministro degli Interni. “La giustizia italiana va riformata nelle fondamenta per questo siamo al fianco degli amici Radicali”, sottolinea. “L’azzeramento del debito sanitario della Calabria? Assolutamente d’accordo. La sanità torni in mano ai calabresi, i vari commissari che si sono succeduti hanno fatto solo danni ed aumentato il deficit”, rimarca Salvini. Il leader del Carroccio conclude sui vaccini: “io sono per la libertà, non andremo in piazza con Calenda a Roma”.