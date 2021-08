Salernitana-Reggina, la probabile formazione amaranto: idee chiare per Aglietti, a parte qualche dubbio [FOTO]

16 Agosto 2021 10:45

La probabile formazione della Reggina a Salerno per la sfida di Coppa Italia di questa sera: pochi i dubbi per mister Aglietti

Qualche dubbio ha detto di avercelo, specie tra chi sta messo bene e meno bene, visto che in questo periodo dell’anno bisogna tenere in considerazione – più che in altri momenti – tale fattore. Poi mettiamoci le “mezze confessioni” su Rivas, le conferme su Montalto e Denis e gli schieramenti delle ultime amichevoli. Insomma, in linea di massima, la probabile formazione della Reggina – per la gara di Coppa Italia di questa sera a Salerno – è fatta. Pochi i dubbi, i ballottaggi, forse due.

PORTIERE E DIFESA – Davanti al titolare Micai, linea a quattro con Lakicevic a destra (Adjapong partirà dalla panchina, ha detto il mister in conferenza) e Di Chiara a sinistra. Il dubbio è sui centrali: Cionek dovrebbe essere confermato ma al suo fianco è corsa a due tra Stavropoulos e Regini.

CENTROCAMPO – Questo reparto sembrerebbe essere quello con pochi dubbi, quantomeno all’apparenza. Crisetig e Hetemaj dovrebbero piazzarsi al centro del campo, con il già pimpante Ricci a destra e Laribi a sinistra. Scalpitano Bellomo, Situm e Bianchi, mentre Rivas – come vedremo – dovrebbe stazionare davanti e “liberare” dunque un posto sulle fasce.

ATTACCO – A Vibo è stato Rivas ad affiancare Montalto, anche (ma non solo) per la penuria di attaccanti. Denis dovrebbe essere pedina da utilizzare a gara in corso, ma non si sa se sarà staffetta con Montalto o verranno affiancati. E’ un dubbio, questo, che l’allenatore ha posto ieri in conferenza stampa.