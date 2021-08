Reggina, Aglietti sa come si sbanca Salerno: quella doppietta amaranto nel novembre 1995…

16 Agosto 2021 17:36

La Reggina oggi gioca a Salerno. Il suo allenatore, Alfredo Aglietti, nel 1995 sbancò l’Arechi con la maglia amaranto con la sua specialità della casa: il gol

Ci è tornato dopo 25 anni. Lo desiderava, lo sognava. Non lo aveva nascosto, in fase di presentazione. Oggi esordisce ufficialmente nella panchina della squadra che gli ha regalato le maggiori soddisfazioni da calciatore. Alfredo Aglietti è allenatore della Reggina da qualche mese. Domenica ritrova i “suoi” tifosi al Granillo contro il Monza, ma stasera in Coppa Italia a Salerno debutta in una gara vera.

Già, proprio a Salerno, all’Arechi. A lui Salerno e l’Arechi dicono tanto con i colori amaranto. Motivo? Basta nominare la data: 5 novembre 1995. Era l’11ª giornata di Serie B, categoria che il club dello Stretto aveva ritrovato dopo qualche anno anche e soprattutto grazie ai gol del centravanti. La Reggina di scena in Campania lasciò le briciole ai padroni di casa. Vittoria per 0-2 con un solo e unico marcatore: Alfredo Aglietti. L’ex attaccante segnò al 13′ e al 28′. In mezz’ora la partita fu chiusa, grazie a lui. Quella stagione, seppur con tanta sofferenza, finì poi bene, con la rimonta finale e la salvezza, prima del saluto del bomber con la sua piazza. Quella stessa piazza che adesso Aglietti ha ritrovato e che vuole fare di nuovo felice.