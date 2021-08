Museo del territorio di Locri, Sainato (FI): “il ministro Franceschini intervenga per la paventata chiusura per tutto il mese di agosto”

2 Agosto 2021 14:50

Locri, Sainato: “in queste ore ho indirizzato una nota, direttamente al Ministro della Cultura, Dario Franceschini, per segnalare alcune problematiche relative alle attività della rete museale e di valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, paesaggistico e culturale”

“In queste ore ho indirizzato una nota, direttamente al Ministro della Cultura, Dario Franceschini, per segnalare alcune problematiche relative alle attività della rete museale e di valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, paesaggistico e culturale”. Così il Consigliere Regionale, Raffaele Sainato. “Ho chiesto un intervento diretto del Ministro sia riguardo alla paventata chiusura, per tutto il mese di agosto, del Museo del Territorio di Locri, sito a Palazzo Nieddu del Rio e sia per quanto attiene la mancata fruizione del Sito archeologico sommerso dell’antica Kaulon a Monasterace. Si tratta di due realtà di rilevante importanza, che caratterizzano l’offerta culturale della Locride e che richiamano migliaia di appassionati, da ogni parte d’Italia e di Europa. Non potere godere appieno di queste risorse priva il territorio di una parte significativa della propria offerta culturale e ha ricadute economiche negative per tutta l’area. Auspico che il Ministro Franceschini, in tempi celeri, sblocchi queste due situazioni, offrendo l’opportunità, a chiunque lo desideri, di fruire di questi due luoghi di bellezza e conoscenti”, conclude.