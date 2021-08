Sahel: Macron, ‘Francia resta impegnata’

29 Agosto 2021 21:01

Parigi, 29 ago. (Adnkronos) – “La Francia resta impegnata in Sahel, sempre su richiesta degli Stati ma con un indirizzo molto più specifico che è la lotta contro il terrorismo”. Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron in un’intervista alla tv francese ‘Tf1’ mentre è in visita in Iraq.