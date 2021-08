Ruben Barrese è un nuovo giocatore della Cinquefrondese

25 Agosto 2021 17:56

L’USD Cinquefrondese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Ruben Barrese

L’USD Cinquefrondese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Ruben Barrese, trequartista classe 2001. Giovane che ha già dimostrato il proprio valore, Barrese ha indossato, per tre anni, la maglia della Palmese, iniziando dapprima con la Juniores per poi passare in prima squadra, in serie D. L’avventura nel club neroverde è proseguita anche nella stagione successiva, dopodiché ha disputato metà campionato alla Cittanovese, dove è stato aggregato in prima squadra. L’anno scorso è stato di nuovo a Palmi, in Eccellenza. Queste le sue parole: “ringrazio la dirigenza della Cinquefrondese per l’opportunità. Sono davvero molto felice di essere entrato a far parte di questa grande famiglia. Darò il massimo per non deludere le aspettative e contribuire al raggiungimento degli obiettivi societari”.