Serie B, è tutto pronto! Rose a confronto tra età media e valori di mercato: la Reggina è la più vecchia [GRAFICO]

19 Agosto 2021 13:48

Rose a confronto tra età media e valori di mercato in Serie B: tutti i dati, la Reggina è la più vecchia (per ora)

-1 è sarà di nuovo Serie B. Una nuova stagione, la 2021-2022, è alle porte. Si comincia domani con l’anticipo Frosinone-Parma. Come sempre, tanta curiosità e ancora diversi interrogativi, con alcuni organici da limare e altri su cui intervenire massicciamente (Cosenza) approfittando degli ultimi dieci giorni di mercato. Per gran parte delle società, però, è quasi tutto definito. Ci sono le tre retrocesse che hanno grande voglia di riscatto, insieme alle altre tre che – invece – la scorsa stagione non sono riuscite a riagganciare il treno Serie A (Lecce, Brescia e Spal). E poi il solito Monza, il grande entusiasmo (nonché l’ottima capacità economica) di alcune neopromosse come Ternana e Como e squadre come Frosinone, Reggina, Pisa, Vicenza, che per un motivo o per l’altro potrebbero stazionare sulla parte sinistra della classifica.

Come sempre, però, sarà il campo il giudice supremo, al di là di valori di mercato, età media e quant’altro. Ma è proprio su questo che volevamo concentrarci, andando a leggere i semplici numeri poco prima del via. Sempre considerando rose ancora da definire, anche nella quantità (ci sono organici con oltre 35 tesserati), questi sono i valori di mercato e l’età media di ogni squadra (Fonte foto: Transfermarkt).

Come si può vedere, la Reggina è – ad oggi – la squadra più vecchia. 29 anni è l’età media della rosa a disposizione di Aglietti, con Ternana (27,9) e Alessandria (27,1) a seguire. Con 23 anni e 5 mesi, la Spal (che ha accolto il nuovo presidente Tacopina) è la squadra più giovane. Sulla Reggina, tuttavia, è necessaria una precisazione. Ci sono sei esuberi, abbastanza noti, tutti over e tutti con più di 30 anni. Una loro cessione significherebbe abbassamento dell’età media. Magari non in maniera sostanziale – considerando i vari Denis, Menez, Cionek, Hetemaj e i “soli” sei Under in rosa – ma comunque in modo importante.

Per quanto riguarda il valore di mercato, il Parma guida la speciale graduatoria. Alla buona base dello scorso anno, i ducali hanno aggiunto gente come Buffon e Tutino. 87,35 milioni il valore totale dei calciatori in organico, a cui seguono Monza, Brescia e Crotone, le uniche sopra il milione. Reggina a metà classifica, con 12,80 milioni di euro, e Cosenza ultimo con meno di 3 milioni ma con – ancora – solo 15 calciatori tesserati.