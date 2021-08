Reggina, la rosa completa e tutte le operazioni ufficiali dopo la chiusura del mercato

31 Agosto 2021 20:35

La sessione estiva del calciomercato 2021 si è ufficialmente chiusa: la rosa aggiornata della Reggina e tutte le operazioni effettuate

28 calciatori totali, 19 over e 9 under. Alla fine la Reggina è riuscita a disfarsi del “malloppo” degli esuberi e a chiudere con cinque uscite nell’ultimo giorno di mercato. Rimane fuorilista il solo Faty, mentre Situm è passato a titolo temporaneo al Cosenza. In entrata, spazio alla linea verde, con Cortinovis già annunciato e il giovane centrocampista marocchino Ejjaki, proveniente dalla Vis Pesaro (squadra in cui approda invece Rubin). A mercato chiuso, la rosa è completa e definita. Eccola di seguito e in basso tutte le operazioni ufficiali.

PORTIERI

Micai (2022)

Turati (2022) – Under

DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Stavropoulos (2022)

Regini (2022)

Franco (2024) – Under

Amione (2022) – Under

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Bianchi (2021)

Hetemaj (2022)

Gavioli (2021) – Under

Cortinovis (2022) – Under

Ejjaki (2022) – Under

Faty (2023)

ESTERNI

Liotti (2022)

Di Chiara (2022)

Lakicevic (2022)

Bellomo (2022)

Rivas (2025) – Under

Ricci (2024)

Laribi (2023)

Adjapong (2023) – Under

ATTACCANTI

Denis (2022)

Montalto (2022)

Menez (2023)

Galabinov (2024)

Tumminello (2023) – Under

CALCIATORI TOTALI: 28 (19 Over e 9 Under)

LEGENDA:

In VERDE i nuovi arrivi

i nuovi arrivi In ROSSO i fuorilista

OPERAZIONI DI MERCATO (senza considerare i fine prestiti in entrata e in uscita)

IN ENTRATA

Rivas (definitivo dall’Inter)

Gavioli (prestito con diritto di riscatto dall’Inter)

Micai (prestito con diritto e obbligo di riscatto dalla Salernitana)

Turati (prestito dal Sassuolo)

Regini (svincolato)

Ricci (definitivo dal Sassuolo)

Laribi (definitivo dall’Hellas Verona)

Franco (svincolato)

Hetemaj (svincolato)

Adjapong (prestito dal Sassuolo)

Tumminello (prestito dall’Atalanta)

Galabinov (svincolato)

Amione (prestito dall’Hellas Verona)

Cortinovis (prestito dall’Atalanta)

Ejjaki (in prestito con obbligo di riscatto dalla Vis Pesaro)

IN USCITA