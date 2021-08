3 Agosto 2021 12:00

Roccella Summer Festival ai nastri di partenza con il sold out di Francesco De Gregori, in concerto al Teatro al Castello

Tutto pronto al Teatro al Castello di Roccella Jonica per l’apertura del Roccella Summer Festival, la nuova rassegna estiva realizzata dalla Esse Emme Musica insieme all’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Giovedì 5, infatti, ci sarà l’atteso concerto di Francesco De Gregori che ha già fatto registrare da qualche settimana il tutto esaurito e che di fatto aprirà la ricca programmazione di eventi che animeranno tutto il mese di agosto, e oltre. Il 13 agosto sarà il turno della splendida Fiorella Mannoia che farà tappa con una data dal tour “Padroni di niente”. Il 14 agosto toccherà invece al cantautore e rapper romano Franco126 che sarà a Roccella per una tappa del tour “Multisala Premiere”. Lunedì 16 e martedì 17 agosto sarà il turno di Max Pezzali che ripercorrerà i maggiori successi che hanno segnato la sua carriera nel periodo legato agli 883: ricordiamo che la data del 16 è stata aggiunta in un secondo tempo per far fronte alle numerose richieste arrivate che hanno fatto registrare il sold out nel giro di pochi giorni dall’apertura delle prevendite della data del 17 agosto. Il giorno successivo, il 18 agosto, ancora un tutto esaurito, già da qualche giorno, con la vulcanica rocker Gianna Nannini che si esibirà con una data del nuovo tour “Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza”. Per venerdì 20 agosto l’appuntamento è riservato ai cultori della musica soul e jazz, ma anche a quel pubblico che non li ascolta normalmente ma che grazie a lui vi si è accostato con entusiasmo: sul palco del Teatro al Castello salirà Mario Biondi. A chiudere la programmazione ci sarà infine la comicità di Enrico Brignano che il 2 settembre porterà a Roccella Jonica il suo spettacolo “Un’ora sola vi vorrei”. Tutti gli artisti ospiti del Roccella Summer Festival saranno premiati con una creazione del maestro orafo crotonese Michele Affidato. Per chi volesse ancora assistere ai concerti di Francesco De Gregori e Gianna Nannini, soldo out a Roccella, ricordiamo che sono ancora disponibili biglietti per le date di Roccelletta di Borgia. Tutti i biglietti possono essere acquistati in prevendita sul circuito TicketOne. I posti sono tutti a sedere e numerati. Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.