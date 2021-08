Roccalumera: celebrazioni per il 120° anniversario della nascita del Poeta Salvatore Quasimodo

16 Agosto 2021 19:26

Celebrazioni per il 120° anniversario della nascita del Poeta Salvatore Quasimodo, Premio Nobel per la Letteratura 1959, il prossimo venerdì 20 Agosto a Roccalumera

Il Lions Club Roccalumera Quasimodo insieme al Comune di Roccalumera ed al Parco Letterario Salvatore Quasimodo celebreranno il 120° anniversario della nascita del Poeta Salvatore Quasimodo, Premio Nobel per la Letteratura 1959, il prossimo venerdì 20 Agosto a Roccalumera. Sarà il figlio del poeta, l’attore e regista Alessandro Quasimodo a tenere una Lectio Magistralis poetica presso il Parco Letterario Salvatore Quasimodo, dal titolo “Amore già piangendo la bellezza: Eros e Thanatos in Quasimodo e nei poeti da lui tradotti ”. Alessandro Quasimodo darà spazio, oltre che alla produzione poetica del padre, anche alla sua opera di traduttore dagli antichi lirici greci (Saffo, Ibico, Alceo) sino ai contemporanei (Neruda, Cummigs, Aiken). Tale evento si terrà a Roccalumera, luogo d’origine della famiglia Quasimodo, proprio nel giorno del 120° anniversario della nascita di Salvatore Quasimodo (avvenuta appunto il 20 agosto 1901 a Modica). Il poeta arrivò pochi giorni dopo la nascita nel centro jonico dove fu battezzato, l’11 settembre 1901 da Mons. Francesco Maria di Francia, fratello di Sant’Annibale di Francia, e dove trascorse la sua infanzia nella casa di famiglia. La serata vedrà la partecipazione del noto artista Gesuele Sciacca che ha dato note innovative ai testi quasimodiani, alternandosi con Alessandro Quasimodo per “raccontare” il Premio Nobel nella sua poliedrica produzione. Durante la celebrazione Rosanna Magno, volontaria di Family Search, e Carmelo Persico, del Centro Visitatori del Tempio di Roma, riceveranno un riconoscimento per la straordinaria collaborazione prestata per la ricostruzione della storia familiare dei Quasimodo. Nel corso della serata sarà commemorato Sergio Palumbo, critico letterario e giornalista, recentemente scomparso, che tanto si è occupato di Salvatore Quasimodo . La serata fa parte del “cartellone” di eventi culturali ed artistici offerti dal Lions Club Roccalumera Quasimodo, con il supporto del Club Amici di Quasimodo, ente gestore del Parco Letterario, e di Anolf Messina, al Comune di Roccalumera, per rinforzare l’offerta turistico-culturale della città per residenti, turisti e villeggianti. L’iniziativa del L.C. Roccalumera Quasimodo di indire questo cartellone dal titolo “Interculturalfest a Roccalumera” si inquadra pertanto nel Tema di studio Distrettuale “Un progetto per la tua città“ voluto dal Governatore del Distretto 108 Yb Sicilia, Dott. Francesco Cirillo, per rafforzare i vincoli di collaborazione tra le Amministrazioni Comunali della Sicilia ed i Lions Club operanti nel territorio siciliano. L’evento è gratuito e si terrà nel pieno rispetto delle normative Anti Covid-19. E’ possibile prenotare con un sms al numero 347.4086661 oppure scrivendo all’email parcosalvatorequasimodo@gmail.com.