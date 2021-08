Incendi in Aspromonte, il comune di Roccaforte del Greco attiva un monitoraggio dei danni subiti da soggetti privati

Gli incendi in Aspromonte nei primi 15 giorni di Agosto hanno distrutto buona parte del verde creando danni e disagi in numerosi paesi. Tra le cittadine più colpite c’è sicuramente Roccaforte del Greco. Il comune ha deciso di attivare un monitoraggio dei danni subiti da soggetti privati nelle aree percorse dall’incendio o comunque danneggiate dallo stesso. Di seguito l’avviso integrale a firma del responsabile A.T.C., ing. Romeo, e del sindaco Domenico Penna:

Considerato che in conseguenza dell’eccezionale e vasta diffusione di incendi che ha interessato il territorio regionale nel periodo estivo 2021, la Regione Calabria con D.G.R. n° 404 del 17.08.2021 ha richiesto lo stato di calamità e in data 26.08.2021 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per un periodo di 6 mesi;

Dato atto che il territorio del Comune di Roccaforte del Greco è tra quelli particolarmente colpiti dai suddetti incendi, che hanno provocato gravi e diffusi danni alle attività produttive, alle aziende zootecniche, al patrimonio edilizio ed ai beni mobili;

Dato atto che il Comune di Roccaforte del Greco con Deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 09.08.2021 ha dichiarato lo stato di calamità naturale per gli eventi incendiari che hanno colpito il territorio comunale a partire dal 5 agosto 2021;

A fini ricognitori, in attesa che gli Enti competenti effettuino le rispettive valutazioni di merito, il Comune di Roccaforte del Greco intende attivare un monitoraggio dei danni subiti da soggetti privati nelle aree percorse dall’incendio o comunque danneggiate dallo stesso.

Allo scopo di consentire ai preposti uffici comunali le successive operazioni di catalogazione in tempi congrui, si rende necessario fissare un termine per la consegna delle comunicazioni.

I soggetti interessati possono inoltrare quindi la segnalazione del danno, tramite apposita dichiarazione, utilizzando il modulo reso disponibile in allegato al presente avviso.

Gli interessati devono trasmettere al comune di Roccaforte del Greco la seguente documentazione:

– Richiesta secondo modello allegato

– Perizia giurata da parte del un tecnico abilitato nella quale devono essere decritti i danni subiti e la loro quantificazione economica

– Documentazione fotografica dei danni subiti

– Documento di identità dei richiedenti

Le segnalazioni dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro lunedì 21 Settembre 2021 secondo le seguenti modalità:

– invio alla Pec: protocollo.roccafortedelgreco@asmepec.it;

– consegna a mano all’ufficio protocollo della sede municipale di Piazza Sgro’ 1, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

– spedizione postale all’indirizzo: Comune di Roccaforte del Greco (RC) 89060 – Piazza SGRO’ n.1.

Si precisa che le segnalazioni ricevute saranno utilizzate ai fini della ricognizione e non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

II responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale Ing. Giovandomenico Romeo.