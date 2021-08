Italia, il volley è amaro. Sconfitta anche la Nazionale femminile: si conferma la maledizione dei quarti per le azzurre

4 Agosto 2021 12:05

Italia del volley femminile sconfitta ai quarti di finale delle Olimpiadi: le azzurre si arrendono in 3 set alla Serbia: sfuma ancora una volta la semifinale per le ragazze della pallavolo

Ieri la cocente sconfitta della Nazionale di volley maschile contro l’Argentina, oggi arriva anche il ko di quella femminile. Il volley olimpico regala poche soddisfazioni all’Italia che a distanza di poche ore perde entrambe le sue squadre, per le quali, è inutile nasconderlo, c’era la speranza di un podio. Per le ragazze della pallavolo azzurra si conferma la maledizione della semifinale delle Olimpiadi, mai raggiunta fin qui. Paola Egonu e compagne non riescono ad arginare lo strapotere della Serbia che si impone in 3 set vinti con il punteggio di 25-21 / 25-14 / 25-21 apparendo sempre in perfetto controllo della gara.