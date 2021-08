Serbia indigesta per l’Italia! Dopo il volley, la nazionale balcanica elimina anche il Settebello di pallanuoto

4 Agosto 2021 12:33

La Serbia batte l’Italia 6-10 nella pallanuoto e si qualifica per le semifinali: l’avventura del Settebello alle Olimpiadi si ferma ai quarti

Una Serbia decisamente indigesta, oltre che maledettamente forte, quella che si è posta davanti alle azzurre del volley femminile e al Settebello di pallanuoto nel giro di pochi minuti. Il risultato è stato identico: cocente sconfitta in entrambe le occasioni per i colori azzurri. La Nazionale italiana di pallanuoto è stata affondata dai siluri dei balcanici, sempre talentuosi in tutti gli sport. Primi due quarti devastanti per l’Italia che è andata sotto nel punteggio 3-9, non riuscendo a ricucire il gap negli ultimi due parziali, nonostante siano arrivai 3 punti di marca azzurra e solo uno degli avversari (6-10 il finale).