La Roma si qualifica per la neonata Conference League: 3-0 al Trabzonspor, è la 7ª italiana nelle coppe europee

26 Agosto 2021 21:05

La Roma si qualifica alla fase a gironi della Conference League, la nuova competizione europea: 3-0 ai turchi del Trabzonspor dopo l’1-2 dell’andata

E sono 7! Si aggiorna e cresce di un’unità il numero delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Dopo Inter, Juventus, Atalanta e Milan in Champions League (qui il sorteggio con le avversarie nei gironi), Lazio e Napoli in Europa League, anche la Roma giocherà nella neonata Conference League, la terza competizione europee. Dopo l’1-2 dell’andata in Turchia, i giallorossi si sono imposti per 3-0 all’Olimpico nella gara di ritorno. Le reti sono state firmate da Cristante nel primo tempo e da Zaniolo e Shomurodov nella ripresa.