Il grande cuore azzurro non basta, Italia del basket fuori dalle Olimpiadi: la Francia vince 84-75

3 Agosto 2021 12:19

Italia del basket eliminata dalle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri tengono testa alla talentuosa Francia degli NBA Gobert, Fournier e Batum ma vengono battuti 84-75

Tanto, tanto cuore messo sul parquet dall’Italia del basket. Ma contro la talentuosa Francia non è bastato. L’Italbasket lascia le Olimpiadi sconfitta 84-75 nella sfida dei quarti di finale, uscendo dalla Saitama Super Arena di Tokyo a testa alta. No, non è una frase fatta. Gli azzurri hanno disputato una grande Olimpiade, giocando punto a punto anche con i ‘Bleau’, ben più talentuosi e super favoriti sulla carta: basti pensare che all’esordio le hanno suonate al Team USA. Quella odierna è stata una gara punto a punto, con la Nazionale avanti 25-20 al primo set e poi sotto di un solo punto all’intervallo lungo (42-43). Devastante il terzo quarto nel quale la Francia difende forte e sbaglia pochissimo in attacco (12-21), ma gli azzurri restano comunque in partita e riescono a trovare addirittura il pareggio, salvo poi capitolare dopo qualche canestro non andato a buon fine (8/33 da dietro l’arco) poi punito in contropiede dai francesi. Fontecchio best scorer per l’Italia con 23 punti, doppia doppia per Gallinari da 23 punti e 10 rimbalzi. La Francia sprigiona tutto il talento delle sue stelle NBA: Gobert sfiora la doppia doppia con 22 punti e 9 rimbalzi; Batum la raggiunge con 15 punti, 14 rimbalzi e tante giocate di grande esperienza; Fournier si conferma il solito killer che fatica un po’ negli USA, ma che con la maglia francese infila una prestazione top dopo l’altra, oggi 21 punti per lui.