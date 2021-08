Olimpiadi di Tokyo, altro che crisi! Il Team USA si vendica in finale: Kevin Durant abbatte la Francia e vince l’oro

7 Agosto 2021 09:58

Il Team USA vince l’oro nel basket alle Olimpiadi di Tokyo: Kevin Durant e compagni vendicano la sconfitta nel girone battendo la Francia nell’ultimo atto del torneo

Qualsiasi risultato arrivi al di sotto dell’oro olimpico, se sei il Team USA di basket, è una delusione. È la condanna dei campioni: più si è forti, più le aspettative sono alte. I giganti dell’NBA sono fortissimi e dunque le aspettative nei loro confronti sono alle stelle. La sconfitta all’esordio nel girone contro la Francia aveva fatto scattare un campanello d’allarme: tanto talento, poco gioco di squadra, per altro abbastanza normale per un gruppo che ha finito la postseason qualche settimana prima di Tokyo. In questi casi però, si migliora giocando e il QI cestistico dei ragazzi a stelle e strisce è strepitoso. Una vittoria dopo l’altra fino alla finale, ironia della sorte, proprio contro la Francia che ha tremato contro l’Italia, ma è riuscita ad arrivare in fondo battendo anche la Slovenia di Doncic. Questa volta il Team USA non ha fallito. Sempre in controllo dell’incontro, un solo quarto ‘perso’, quello finale in cui la rimonta transalpina non è andata oltre l’82-87 finale. Kevin Durant best scorer per gli USA con 29 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, accompagnato dai 19 di Tatum. Alla Francia non bastano i 19 di Fournier e Gobert.