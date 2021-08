Reggina, finisce subito l’avventura in Coppa Italia: passa la Salernitana con una doppietta di Bonazzoli

16 Agosto 2021 22:43

Il Ferragosto è passato, la stagione estiva volge al termine ma di conseguenza si avvicina anche l’inizio dei campionati di calcio. Questa sera allo stadio Arechi un anticipo di quello che sarà la prossima annata sportiva, Salernitana-Reggina vale il primo turno eliminatorio di Coppa Italia edizione 2021/2022. E’ la prima partita ufficiale del neo allenatore Alfredo Aglietti, c’è tanta voglia di mettersi in mostra e testare il livello fisico della squadra, ma anche quello con tattico con i nuovi schemi di gioco. Dall’altra parte i padroni di casa torneranno a disputare un match casalingo con la presenza del proprio pubblico, l’entusiasmo per la conquista della Serie A è alle stelle, si aspetta solo la prima gara col Bologna per un ritorno atteso tanti anni.

RIASSUNTO PRIMO TEMPO: Partita subito molto divertente tra Salernitana e Reggina, con la formazione amaranto che cerca di tenere il possesso palla e costruire. La prima occasione è degli ospiti con Laribi, poi rispondono i padroni di casa con Djuric, anche se è Micai a procurarla con una mezza papera. Al 23′ Bonazzoli pericolosissimo manca l’appuntamento col gol per pochi centimetri. Col passare dei minuti la Reggina guadagna campo e fiducia, anche Ricci si fa vedere con un bel tiro a giro nonostante un primo tempo un po’ in ombra. Ancora Montalto a sfiorare il vantaggio al 43′. a Spezzare l’equilibrio però, al 46′, la magia di Bonazzoli che fa tutto bene e batte Micai per l’1-0 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa la partita prende subito una piega sbagliata per i calabresi: al 55′ Kechrida fa tutto benissimo, si beve Di Chiara e serve un cinico Bonazzoli che firma la sua personale doppietta. Aglietti prova a mandare in campo forze fresche, Menez e Bellomo provano a dare brio ma non riescono a trovare la giocata vincente. Anche Denis ci prova nel finale, ma non è serata. Finisce qui dunque l’avventura della Reggina in Coppa Italia, la Salernitana avanza e trova il Genoa al secondo turno. Adesso testa al Monza e all’esordio in campionato del Granillo.

90′ + 6′ Finisce 2-0 la sfida dell’Arechi, è la Salernitana a passare il turno ed incontrare il Genoa. Per la Reggina finisce subito il cammino in Coppa Italia, testa alla gara d’esordio in campionato col Monza.

90′ + 4′ Prova il pallonetto Denis, traiettoria che non beffa Belec.

90′ Sei minuti di recupero, poi sarà triplice fischio.

86′ Ammonito Capezzi, duro su Adjapong.

82′ Fuori Djuric e Bonazzoli, dentro Kristoffersen e Kastanos per la Salernitana.

79′ Ultimo cambio per la Reggina. Crisetig cede la fascia di capitano a Denis, entra in campo Bianchi.

78′ Annullato il gol di Capezzi, sarebbe stato il 3-0.

77′ Buona l’azione di Bellomo, centrale fra le braccia di Belec invece il tiro.

68′ Altri due cambi per Aglietti: Denis per Montalto e Adjapong per Lakicevic.

67′ Destro di Menez, attento Belec. Sarà angolo per la Reggina.

62′ Crisetig raccoglie un campanile altissimo, colpisce anche bene ma il tiro è centrale.

59′ E’ il turno di Menez e Bellomo, escono gli esterni Ricci e Laribi. Il francese giocherà al fianco di Montalto, mentre Rivas correrà sulla fascia destra.

56′ Di Tacchio e Capezzi per L. Coulibaly e Oby: sono questi i cambi di mister Castori.

55′ Doppietta di Bonazzoli, 2-0 Salernitana. Kechrida fa tutto bene sulla sinistra, supera con un tunnel Di Chiara e serve ottimamente il compagno che di piatto non sbaglia. Poco reattivo Micai.

46′ Inizia la ripresa, stavolta sono gli amaranto a battere. Non ci sono stati cambi da parte dei due allenatori.

SECONDO TEMPO

45′ + 1′ Rasoiata vincente di Bonazzoli, è 1-0 Salernitana! I granata passano in vantaggio proprio allo scadere. Aggancio fantastico dell’attaccante, che poi si sistema perfettamente la sfera e batte Micai. Termina così 1-0 un primo tempo molto equilibrato, con la Reggina anche più volte pericolosa.

43′ Il sinistro a botta sicura di Montalto fa venire i brividi ai tifosi di casa. Grande occasione per la Reggina, forse la migliore del primo tempo.

34′ Tiro a giro di Ricci che non finisce lontano dai pali di Belec.

32′ Micai rischia nuovamente, stavolta esce dall’area per colpire un pallone di testa. Il tiro di Bonazzoli è murato dal difensore, la porta era vuota.

25′ L’arbitro ferma la sfida, cooling break per riprendere fiato.

23′ Kechrida fa tutto bene, serve Bonazzoli ma il piattone dell’attaccante non trova la porta dall’interno dell’area piccola.

20′ Ancora Laribi da fuori, stavolta meno problemi per il portiere.

15′ Cresce la Salernitana. Bonazzoli serve M. Coulibaly, il suo tiro finisce di poco alto.

14′ Mezza papera di Micai, per poco non ne approfitta Djuric.

6′ Laribi impegna Belec, il portiere in due tempi con l’aiuto di un difensore.

1′ Inizia la partita dell’Arechi! E’ la Salernitana a muovere il primo possesso, Reggina in completo bianco.

Soltanto 3 mila spettatori per la gara di questa sera. Manca ormai pochissimo al fischio iniziale.

PRIMO TEMPO

Salernitana-Reggina 2-0: il tabellino

La Reggina saluta la Coppa Italia 2021/2022. Allo stadio Arechi di Salerno, la sfida tra la Salernitana e gli amaranto è stata decisa da una doppietta di Bonazzoli.

COPPA ITALIA, TRENTADUESIMI DI FINALE

SALERNITANA-REGGINA 2-0

Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan (19′ st Aya), Gyomber, Strandberg; Kechrida, M. Coulibaly, Obi (11′ st Capezzi), L. Coulibaly (11′ st Di Tacchio), Ruggeri; Bonazzoli (36′ st Kastanos), Djuric (36′ st Kristoffersen). A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Iannone, Zortea. Allenatore: Castori.

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic (22′ st Adjapong), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci (13′ st Menez), Hetemaj, Crisetig (33′ st Bianchi), Laribi (13′ st Bellomo); Rivas, Montalto (22′ st Denis). A disposizione: Turati, Franco, Liotti, Loiacono, Regini, Gavioli, Situm. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1. Assistenti: Ciro Carbone di Napoli e Luigi Lanotte di Barletta. IV ufficiale: Daniele Rutella di Enna. VAR: Marco di Bello di Brindisi. AVAR: Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Marcatore: 47′ pt e 10′ st Bonazzoli.

Note – Spettatori 2476, di cui 23 ospiti. Ammoniti: Capezzi (S), Hetemaj (R). Calci d’angolo: 3-1. Recupero: 2′ pt; 6′ st.

Salernitana-Reggina: le formazioni ufficiali

Prima partita ufficiale per gli amaranto, attesi alle ore 20:45 dall’impegno nei trentaduesimi di Coppa Italia presso lo Stadio Arechi di Salerno. Il tecnico Aglietti ha confermato tutte le ipotesi della vigilia. In campo in nuovi Ricci, Hetemaj, Laribi. In attacco c’è Rivas al fianco di Montalto. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Aya, Di Tacchio, Iannone, Kristoffersen, Kastanos, Zortea, Capezzi. Allenatore: Castori.

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Laribi; Rivas, Montalto. A disposizione: Turati, Adjapong, Franco, Liotti, Loiacono, Regini, Bellomo, Bianchi, Gavioli, Situm, Denis, Ménez. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1. Assistenti: Ciro Carbone di Napoli e Luigi Lanotte di Barletta. IV ufficiale: Daniele Rutella di Enna. VAR: Marco di Bello di Brindisi. AVAR: Matteo Marchetti di Ostia Lido.