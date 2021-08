Juventus, la prima senza Cristiano Ronaldo è un disastro: l’Empoli sbanca lo Stadium, il pubblico torna… con i fischi

28 Agosto 2021 22:48

La Juventus perde Cristiano Ronaldo e perde anche contro l’Empoli: la prima allo Stadium senza CR7 è un disastro. L’Empoli passa 0-1, il pubblico torna allo Stadium e ricopre la squadra di fischi

La passata stagione della Juventus non è andata secondo i piani, la mancanza del pubblico sugli spalti ha dato una grossa mano a non peggiorare la situazione già complicata di per sè. Quest’anno però si è ripartiti con i tifosi e il vociare dello Stadium, alla prima casalinga, non è stato quello che ci si aspettava. Mugugni, musi lunghi e tanti fischi che la Juventus non era abituata ad ascoltare da tanto, tanto tempo. La prima gara senza Cristiano Ronaldo è stata un disastro.

L’Empoli ha fatto un splendida figura in trasferta a Torino, non giocando solamente una gara attenta in difesa, come ci si potrebbe attendere da una neo promossa, ma mostrando coraggio e qualità anche nella metà campo bianconera. Il gol di Mancuso è stato il giusto premio per gli sforzi dei toscani che anche in vantaggio hanno giocato la loro partita, senza disdegnare la manovra offensiva. Per la Juventus pochi spunti e idee confuse dalla foga di voler recuperare il risultato. Dybala non ancora al 100% della condizione fisica, complicata la gestione del centrocampo, gli ingressi dalla panchina non hanno dato una reale svolta alla squadra. È mancata un po’ di personalità, è mancata la giocata del campione che può sbloccare gare del genere in cui la coralità porta a poco o nulla, specie se ancora non pienamente collaudata come sembra.

È mancato Cristiano Ronaldo? Certo, l’assenza di un giocatore come CR7 si fa sentire in qualsiasi squadra, anche se i media italiani si sono sforzati nel far passare la cessione di un 5 volte Pallone d’Oro, considerato l’attaccante (se non il calciatore) più forte della storia, come un addio di poco conto, facilmente sostituibile dal Morata di turno o con un giovane di belle speranze. La Juventus andrà avanti senza Cristiano Ronaldo com’è andata avanti senza Sivori, Platini, Zidane e Del Piero, questo è certo. Ma dovrà trovare il modo di sopperire all’assenza di personalità, mentalità e gol che il portoghese portava alla causa. Oggi la sua assenza ha distratto, ha fatto rumore, ha reso fragile quella che per 9 anni è stata una corazzata nella quale l’anno scorso si è aperta una crepa. Ad Allegri il compito di ricostruire una base solida e riportare la Juventus ai massimi livelli, come la storia impone e i fischi dello Stadium ricordano.