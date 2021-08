Serie B, l’inizio è col botto: spettacolare 2-2 tra Frosinone e Parma, l’ex Reggina Charpentier trafigge Buffon sul gong

20 Agosto 2021 22:28

Frosinone e Parma pareggiano 2-2 alla prima di campionato: protagonista l’ex Reggina con un gol allo scadere

Inizia alla grande il campionato di Serie B 2021/2022 e tra i protagonisti c’è anche un ex Reggina, Gabriel Charpentier. L’attaccante del Frosinone ha trovato il gol del pareggio all’89’, trafiggendo Gianluigi Buffon, dopo una partita molto divertente. I ciociari avevano trovato il vantaggio al 31′ con Zerbin, ma le reti di Tutino (41′) e Man (52′) avevano capovolto il risultato. Nel finale, appunto, la rete dell’attaccante del Genoa. Insomma, un esordio spettacolare, anche per Charpentier, il quale la scorsa stagione in riva allo Stretto non ha potuto esprimersi a causa di diversi problemi fisici. Si attende adesso anche la prima gara delle tre calabresi Reggina, Cosenza e Crotone.

1ª GIORNATA

Venerdì 20 Agosto

20.30

Frosinone-Parma

Sabato 21 Agosto

18.00

Pordenone-Perugia

20.30

Cittadella-Vicenza

Domenica 22 Agosto

18.00

Reggina-Monza

Ternana-Brescia

20.30

Ascoli-Cosenza

Benevento-Alessandria

Cremonese-Lecce

Crotone-Como

Pisa-Spal