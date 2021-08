Crotone, la batosta è pesante: il Cittadella vince 4-2. La nuova classifica di Serie B in attesa delle gare della sera

29 Agosto 2021 19:56

Pesante batosta per il Crotone nell’anticipo del sabato: il Cittadella vince 4-2

Un punto in due partite, non la partenza migliore per il retrocesso Crotone di Modesto. Dopo il 2-2 alla prima, pesante batosta al Tombolato di Cittadella, che si conferma ancora una volta squadra ostica, nonostante il cambio di allenatore. La squadra veneta vince infatti 4-2 e vola a +6 in classifica insieme a Brescia, Pisa ed Ascoli. Sblocca il match l’ex Reggina Okwonkwo (al secondo gol dopo quello in Coppa Italia) e in seguito al pari di Nedelcearu arriva il doppio sorpasso di Baldini, prima delle reti di Mulattieri e Adorni. Di seguito il programma delle gare di oggi, con il resto del turno previsto per stasera. In basso la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE B 2ª GIORNATA

VENERDI’ 27 AGOSTO

ore 18

Pisa-Alessandria 2-0

ore 20:30

Brescia-Cosenza 5-1

SABATO 28 AGOSTO

ore 18:00

L.R. Vicenza-Frosinone 0-2

ore 20:30

Perugia-Ascoli 2-3

DOMENICA 29 AGOSTO

ore 18:00

Cittadella-Crotone 4-2

ore 20:30

Lecce-Como

Monza-Cremonese

Parma-Benevento

Reggina-Ternana

Spal-Pordenone

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 6 Pisa 6 Ascoli 6 Cittadella 6 Frosinone 4 Benevento 3 Cremonese 3 Perugia 3 Crotone 1 Parma 1 Como 1 Reggina 1 Monza 1 Vicenza 0 Spal 0 Pordenone 0 Ternana 0 Lecce 0 Alessandria 0 Cosenza 0

PROSSIMO TURNO SERIE B 4ª GIORNATA

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

ore 20:30

Benevento-Lecce

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Brescia

Como-Ascoli

Frosinone-Perugia

Spal-Monza

ore 16:15

Ternana-Pisa

ore 18:30

Crotone-Reggina

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 14:00

Cosenza-L.R. Vicenza

ore 16:15

Cremonese-Cittadella

ore 20:30