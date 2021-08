Il Cosenza è ancora in ritiro, il Brescia si diverte e gli serve una cinquina: al Rigamonti finisce 5-1

27 Agosto 2021 22:19

Seconda partita e seconda sconfitta per il Cosenza, questa volta pesantissima: finisce 5-1 a Brescia

Non scontato, ma prevedibile, quello sì. Prevedibile poteva essere l’inizio di campionato del Cosenza, che raccoglie due sconfitte, un gol fatto e sette subiti nelle prime due trasferte del torneo. Una squadra ancora in costruzione, che ha saputo della certezza della B solo qualche settimana prima dell’avvio, con un ritiro a metà, un allenatore last minute e un po’ di confusione. Dopo lo stop all’esordio a Pisa, i rossoblu ne prendono ben 5 dal Brescia di Inzaghi nell’anticipo della seconda giornata di cadetteria. Di fronte, bisogna anche dirlo, un avversario che sembra già in palla e che replica alla grande dopo il debutto vincente a Terni. Van De Looi (due), Jagiello, Tramoni e Moreo i marcatori, con il gol della bandiera di Gori a definire il 5-1 finale. Nel pomeriggio, l’ex Palermo Lucca lancia il Pisa con una doppietta nel finale contro l’Alessandria. Di seguito il programma di giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 2ª GIORNATA

VENERDI’ 27 AGOSTO

ore 18

Pisa-Alessandria 2-0

ore 20:30

Brescia-Cosenza 5-1

SABATO 28 AGOSTO

ore 18:00

L.R. Vicenza-Frosinone

ore 20:30

Perugia-Ascoli

DOMENICA 29 AGOSTO

ore 18:00

Cittadella-Crotone

ore 20:30

Lecce-Como

Monza-Cremonese

Parma-Benevento

Reggina-Ternana

Spal-Pordenone

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 6 Pisa 6 Benevento 3 Cremonese 3 Ascoli 3 Cittadella 3 Perugia 3 Frosinone 1 Crotone 1 Parma 1 Como 1 Reggina 1 Monza 1 Vicenza 0 Spal 0 Pordenone 0 Ternana 0 Lecce 0 Alessandria 0 Cosenza 0

PROSSIMO TURNO SERIE B 4ª GIORNATA

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

ore 20:30

Benevento-Lecce

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Brescia

Como-Ascoli

Frosinone-Perugia

SpalMonza

ore 16:15

Ternana-Pisa

ore 18:30

Crotone-Reggina

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 14:00

Cosenza-L.R. Vicenza

ore 16:15

Cremonese-Cittadella

ore 20:30