Serie A, le big non steccano nella 2ª giornata! Gol, sorrisi e 3 punti: la Juve è la pecora (bianco) nera

29 Agosto 2021 22:39

Le big di Serie A non steccano nella seconda giornata di campionato: pioggia di gol da Roma a Milano, mentre il Napoli tiene botta. La Juventus non partecipa alla festa

Una seconda giornata di Serie A da leccarsi i baffi. Metabolizzati gli addii di Lukaku, Hakimi, Donnarumma e Cristiano Ronaldo, 4 top player che impoveriscono sicuramente il tasso qualitativo del torneo, il massimo campionato italiano resta comunque godibile per numero di gol ed emozioni. Le big continuano a macinare gioco, gol e risultati. Dopo l’1-3 dell’Inter in rimonta sul Verona e il tennistico 6-1 rifilato dalla Lazio allo Spezia, le altre due anime di Milano e Roma rispondono presente. Il Milan schianta il Cagliari 4-1 con le reti di Tonali, Leao e Giroud (doppietta all’esordio a San Siro); la Roma risponde con un poker a firma di Pellegrini (2), Veretout e Abraham che stende la Salernitana. Stecca l’Atalanta che dopo la vittoria in extremis alla prima giornata si ferma sullo 0-0 contro il Bologna. Prosegue l’inizio complicato della Juventus, l’unica fra le big a non aver trovato ancora i 3 punti e anche l’unica ad aver perso una gara: bianconeri sconfitti dall’Empoli neopromosso nella serata di ieri.

I risultati delle partite della 2ª giornata di Serie A

Venerdì 27 agosto

Ore 18:30

Udinese- Venezia 3-1 (29’ Pussetto, 70’ Deulofeu, 90’+3 Molina)

Ore 20:45

Verona-Inter 1-3 (15’ Ilic, 47’ Lautaro Martinez, 83’-94’Correa)

Sabato 28 agosto

Ore 18:30

Atalanta-Bologna 0-0

Lazio-Spezia 6-1 (4’ Verde, 5’-15’-45’+2 Immobile, 47’ Anderson, 70’ Hysaj, 85’ Luis Alberto)

Ore 20:45

Fiorentina-Torino 2-1 (41’ Gonzalez, 70’ Vlahovic, 89’ Verdi)

Juventus-Empoli 0-1 (21’ Mancuso)

Domenica 29 agosto

Ore 18:30

Genoa-Napoli 1-2 (39’ Ruiz, 69’ Cambiaso, 84’ Petagna)

Sassuolo-Sampdoria 0-0

Ore 20:45

Milan-Cagliari 4-1 (12’ Tonali, 15’ Deiola, 17’ Leao, 24’-43’ Giroud)

Salernitana-Roma 0-4 (48’-79′ Pellegrini, 52’ Veretout, 69’ Abraham)

La classifica di Serie A dopo la 2ª giornata

Lazio 6 Roma 6 Inter 6 Milan 6 Napoli 6 Udinese 4 Bologna 4 Sassuolo 4 Atalanta 4 Fiorentina 3 Empoli 3 Juventus 1 Sampdoria 1 Cagliari 1 Spezia 1 Torino 0 Verona 0 Salernitana 0 Genoa 0 Venezia 0

Classifica marcatori di Serie A