Serie B, domenica di gol e spettacolo: Spal a valanga e Reggina da cardiopalma, vince anche il Parma. Risultati e classifica aggiornata

29 Agosto 2021 22:47

Si è conclusa la seconda giornata di Serie B: tutti i risultati e la nuova classifica

Domenica sera di gol sui campi della Serie B. Ci ha pensato la Reggina a far battere i cuori dei tifosi, con una vittoria al cardiopalma e capovolgimenti di risultato contro la Ternana. Calcio spettacolo anche per la Spal, che divora 5-0 il Pordenone. Vittorie casalinghe anche per Monza e Parma, mentre finisce in parità a Lecce. Di seguito i risultati, la nuova classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 2ª GIORNATA

VENERDI’ 27 AGOSTO

ore 18

Pisa-Alessandria 2-0

ore 20:30

Brescia-Cosenza 5-1

SABATO 28 AGOSTO

ore 18:00

L.R. Vicenza-Frosinone 0-2

ore 20:30

Perugia-Ascoli 2-3

DOMENICA 29 AGOSTO

ore 18:00

Cittadella-Crotone 4-2

ore 20:30

Lecce-Como 1-1

Monza-Cremonese 1-0

Parma-Benevento 1-0

Reggina-Ternana 3-2

Spal-Pordenone 5-0

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 6 Cittadella 6 Pisa 6 Ascoli 6 Frosinone 4 Reggina 4 Parma 4 Monza 4 Spal 3 Cremonese 3 Benevento 3 Perugia 3 Como 2 Crotone 1 Lecce 1 Alessandria 0 Ternana 0 Vicenza 0 Cosenza 0 Pordenone 0

PROSSIMO TURNO SERIE B 4ª GIORNATA

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

ore 20:30

Benevento-Lecce

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Brescia

Como-Ascoli

Frosinone-Perugia

Spal-Monza

ore 16:15

Ternana-Pisa

ore 18:30

Crotone-Reggina

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 14:00

Cosenza-L.R. Vicenza

ore 16:15

Cremonese-Cittadella

ore 20:30