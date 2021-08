Serie B, si vince solo di misura: Perugia corsaro, il Cittadella comincia bene nel derby veneto

21 Agosto 2021 22:52

Altre due gare quest’oggi in Serie B prima della grande giornata di domani che chiude il primo turno: i risultati e la classifica

La Serie B ha aperto i battenti ieri con lo scoppiettante 2-2 tra Frosinone e Parma. Oggi la prima giornata è proseguita con i due anticipi Pordenone-Perugia e Cittadella-Venezia. Prevale il risultato di misura: 0-1 del Perugia in casa del Pordenone con il gol di Murano, mentre il Cittadella vince il derby veneto contro il Vicenza per via della rete di Frare a inizio ripresa. Domani il resto della giornata, tra cui Reggina-Monza oltre a Cosenza e Crotone.

RISULTATI SERIE B

Venerdì 20 agosto

ore 20:30

Frosinone-Parma 2-2

Sabato 21 agosto

ore 18:00

Pordenone-Perugia 0-1

ore 20:45

Cittadella-Vicenza 1-0

Domenica 22 Agosto

ore 18.00

Reggina-Monza

Ternana-Brescia

ore 20.30