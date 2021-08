Messina, che colpo alla prima stagionale! Sbancata Castellamare in rimonta: 2-3 in Coppa Italia Serie C

21 Agosto 2021 23:10

Si è conclusa la prima partita ufficiale della stagione dell’Acr Messina, impegnato in casa della Juve Stabia per la Coppa Italia Serie C

Un esordio da urlo. La prima stagionale dell’Acr Messina non è affatto banale, anzi. Scoppiettante 2-3 in rimonta dei ragazzi di Sullo a Castellammare, in casa della Juve Stabia, per la Coppa Italia Serie C. Al vantaggio iniziale di Simonetti è seguita la rimonta locale, prima del nuovo pari di Adorante e del colpo decisivo all’80’ di Filippo Damian.

Nelle altre sfide, da registrare il colpaccio del Catania a Vibo dopo i tempi supplementari e il poker del Palermo contro il Picerno. Tonfo Bari: sconfitta interna contro la Fidelis Andria.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Sabato 21 agosto