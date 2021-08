E’ subito pazza Serie B! Corazza scatenato a Benevento, Baroni ne prende tre. Pari Crotone, KO Cosenza. I risultati e la classifica

22 Agosto 2021 22:29

Pazza Serie B già dopo la prima giornata: è Corazza show, ma è incubo Baroni. Pari Crotone, il Cosenza comincia con una sconfitta

Che la Serie B fosse stata sempre pazza, lo sapevamo, ma forse non riusciamo mai ad abituarci ai colpi di scena, nonostante tutto. E qualche colpo di scena, già alla prima giornata, c’è stato. Come gli ex Reggina protagonisti, in positivo e in negativo. L’indimenticato Simone Corazza fa la voce grossa a Benevento con la sua Alessandria, ma non basta, mentre per l’ex tecnico Baroni l’esordio con il Lecce è da incubo: a Cremona ne prende tre. Mulattieri trascina il Crotone, ma i pitagorici si fanno raggiungere per due volte dal Como, mentre il Cosenza perde di misura ad Ascoli. Di seguito tutti i risultati, tra cui il pari interno della Reggina col Monza, e la classifica al termine della prima giornata.

RISULTATI SERIE B

Venerdì 20 agosto

ore 20:30

Frosinone-Parma 2-2

Sabato 21 agosto

ore 18:00

Pordenone-Perugia 0-1

ore 20:45

Cittadella-Vicenza 1-0

Domenica 22 Agosto

ore 18.00

Reggina-Monza 0-0

Ternana-Brescia 0-2

ore 20.30

Ascoli-Cosenza 1-0

Benevento-Alessandria 4-3

Cremonese-Lecce 3-0

Crotone-Como 2-2

Pisa-Spal 1-0

CLASSIFICA SERIE B