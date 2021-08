Rifiorisce il calcio ad Ardore: ufficializzato il nuovo organigramma della scuola calcio, iscrizioni già aperte

23 Agosto 2021 18:12

Fiorisce il calcio ad Ardore, tutte le ultime novità

La Scuola Calcio ASD MagnaGrecia “Academy Ardore”, Pino Varacalli e Gigi Caridi, hanno ufficializzato il nuovo direttivo e presentato le linee guida per la prossima stagione calcistica 2021/2022. Tante idee in cantiere ed un bilancio positivo di quanto fatto sinora sono il biglietto da visita; un direttivo rinnovato ed arricchito da figure chiave nel panorama sociale e sportivo locrideo la principale novità.

Entrano infatti gli imprenditori Domenico Castelvetere e Nando Bara, il presidente dell’associazione commercianti Apa, Francesco Patea ed il presidente Anas Gianfranco Sorbara, che si uniranno ai collaboratori storici, Carmen Ammendolia, Rosalba Varacalli e Giuseppe Marino. Lo staff tecnico è di primissimo piano e sarà guidato da Gigi Caridi di Locri, ex calciatore del Locri e di molte altre squadre, che assieme a Francesco Maviglia di Bovalino, Enzo Mallamo ed Enrico Taddei, Garantiranno a tutti i giovani iscritti non solo il divertimento, ma anche una formazione sportive a 360 gradi idonea e professionale.

Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Ardore, in primis del Sindaco Campisi, Ardore tra qualche settimana avrà un manto erboso tra i migliori della regione e questo pone quindi l’Academy tra le scuole più ambite della riviera. Il rapporto stretto con la prima squadra inoltre garantisce continuità e prospettiva. Le iscrizioni sono già aperte e l’inizio delle lezioni è previsto già per il mese di settembre, quindi tutti i giovani della zona, nati tra il 2005 ed il 2016, avranno ad Ardore un ulteriore strumento per crescere e migliorare.

Per info contattare la scuola chiamando il 349 5832973 o il 392 2221525.