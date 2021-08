Ricorso Chievo, il Cosenza deve ancora attendere: il Tar ha rinviato a domani mattina la decisione

2 Agosto 2021 18:55

Dovesse ottenere la sospensiva il presidente federale Gabriele Gravina potrebbe inserire il Chievo come ventesima squadra del campionato di Serie B 2021/2022

Il Tar ha rinviato a domani mattina (3 agosto) la decisione sul ricorso del Chievo contro il provvedimento del Collegio di Garanzia del Coni di esclusione dal campionato di Serie B 2021/2022. Nessun provvedimento nell’udienza di oggi pomeriggio iniziata alle 16.30. Dovesse ottenere la sospensiva il presidente federale Gabriele Gravina potrebbe inserire il Chievo come ventesima squadra del campionato, in attesa dell’udienza collegiale in programma ora il 7 settembre ma sicuramente anticipata visto l’inizio della B il 20 agosto. Resta in attesa di novità anche il Cosenza, che spera ancora nel ripescaggio. Anche dovesse essere rigettato il reclamo, il Chievo andrà comunque alla collegiale ma naturalmente con molte speranze in meno di far suo il ricorso. Oggi il Tar non s’è espresso, rimandando tutto a domani.