Reggina, 8-0 alla ReggioMediterranea: in gran spolvero Denis e Bezzon [FOTO E VIDEO]

6 Agosto 2021 19:49

Il riassunto dell’amichevole vinta dalla Reggina contro la ReggioMediterranea che si è giocato nel pomeriggio al Sant’Agata

E’ terminato col punteggio di 8-0, l’allenamento congiunto tra Reggina e ReggioMediterranea. In grande spolvero German Denis, che ha mostrato di essere in un’ottima forma fisica. Da segnalare la doppietta per Bezzon, con un gol in pallonetto, in rete anche Rivas, Bellomo e Provazza. È stata una buona sgambata per la squadra di Alfredo Aglietti, anche se di fronte c’era una squadra militante nel campionato di eccellenza. Per la gara contro la Salernitana in Coppa Italia si dovranno valutare le condizioni di Ricci, oggi assente, mentre è in bilico sul mercato la posizione di Menez.

Il tabellino

REGGINA-REGGIOMEDITERRANEA 8-0

REGGINA 1° TEMPO (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini; Rivas, Hetemaj, Crisetig, Laribi; Montalto, Denis (15′ st Provazza). Allenatore: Aglietti.

REGGINA 2° TEMPO (4-4-2): Lofaro (9′ st Turati); Franco, Loiacono, Stavropoulos, Liotti; Situm, Gavioli, Bianch, Bellomo; Denis (15′ st Provazza), Bezzon. Allenatore: Aglietti.

REGGIOMEDITERRANEA 1° TEMPO (4-5-1): Marino P.; Novo (28′ st Campagna), Marino L., Faye, Simionata; Semenzin, Dall’Oro, Verduci Lopez, Punturiere; Padin. Allenatore: Misiti.

REGGIOMEDITERRANEA 2° TEMPO: Morabito; Novo, Baggini, Labarre, Ramallo; Scilla, Ramacciotti, Stefanazzi, D’ambrogio; Alderete; Penna. Allenatore: Misiti.

Arbitro: Nicolazzo di Reggio Calabria (Luvarà e Richichi di Reggio Calabria).

Marcatori: 6′ pt Rivas; 13′ pt e 27′ st Denis, 3′ st Bezzon, 6′ st Bellomo, 14′ st Denis, 21′ st Bezzon, 42′ st Provazza.

Note-Al 14′ st Morabito (RM) ha parato un calcio di rigore a Denis (RE).