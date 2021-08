Renzi non ha dubbi: “il Ponte sullo Stretto si farà, lo sanno anche i grillini”

5 Agosto 2021 12:40

“La criminalità organizzata preferisce dire di no al Ponte e sì al reddito di cittadinanza”, afferma il leader di Italia Viva

“Il Ponte sullo Stretto si farà”. Così Matteo Renzi nella sua e-news in riferimento alla tanto discussa opera che sorgerebbe tra Messina e Reggio Calabria. Il leader di Italia Viva e il suo partito si sono sempre dimostrati favorevoli alla realizzazione dell’importante infrastruttura: “dopo mille polemiche contro di noi e contro le nostre posizioni, anche i 5 Stelle ormai si sono convinti. Teresa Bellanova al Governo e Lella Paita in Commissione Trasporti stanno lavorando duramente per sbloccare questa opera pubblica. Che naturalmente è osteggiata dalla criminalità organizzata perché crea lavoro e porta sviluppo. E la criminalità organizzata preferisce dire di no al Ponte e sì al reddito di cittadinanza”.