2 Agosto 2021 15:02

Reggio Calabria, un cittadino esasperato: “in via Nocille manca l’acqua da 16 giorni, non ne possiamo più”

Ancora numerosi disservizi idrici a Reggio Calabria in questa torrida estate. Un cittadino esasperato sottolinea che “manca l’acqua in Via Nocille da 16 giorni e nessuno risolve il problema. Chi di dovere ci ha comunicato che non ci sono guasti ma la situazione resta sempre la stessa. Siamo veramente esasperati”.