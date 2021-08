6 Agosto 2021 15:48

Reggio Calabria: tutto pronto per “Nuovi talenti per la Moda 2021”. La quinta edizione del concorso nazionale per stilisti si terrà il prossimo 9 Agosto all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto sul lungomare di Reggio Calabria“, ospiterà ancora una volta, nel segno della creatività e dell’eleganza la quinta edizione del Concorso Nazionale “Nuovi Talenti per la Moda” che si terrà lunedi 9 Agosto a partire dalle ore 21.00 La prestigiosa manifestazione, che gode del patrocinio di Comune, Città metropolitana di Reggio Calabria, Consiglio Regionale della Calabria e della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto, è stata presentata a Palazzo San Giorgio alla presenza del consigliere comunale delegato ai grandi eventi e all’Estate Reggina, Mario Cardia, da Domenico Battaglia per la Conferenza permanente interregionale area dello Stretto, degli organizzatori dell’evento Anna Maria Manduci e Cettina Aloisio e da Consolato Malara conduttore dello spettacolo assieme a Marilena Alescio. La Kermesse che fa parte del cartellone dell’Estate Reggina 2021 è promossa dall’associazione “Le Tele di Aracne e nasce con l’intento di individuare e premiare nuovi talenti che hanno voglia di valorizzare la nostra cultura e di emergere nel campo della moda, coniugando capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato Made in Italy. Dodicigli stilisti finalisti in gara, per i primi tre classificati in palio borse di studio in denaro offerte da Big Mat EdilconderaCuzzola, il premio della Critica offerto dai F.lli CogliandroQ8 Easy e per tutti attestato di merito e medaglie offerte da Stanley Bet di Natale Marra.

I capi che sfileranno saranno due per stilista. La giuria, composta da operatori nel settore della moda e del design, visionerà e valuterà i capi proposti dagli stilisti in gara secondo i parametri di creatività e manifattura. Sfileranno anche le creazioni di Franco Violo e Pietro Monterosso.Tra gli ospiti Fabiana Princi, vincitrice del Premio Mia Martini 2017 e Nicolas Mauro con il suo inedito “Champagne” che sta spopolando sui social. Acconciature di Domenico Bonfiglio, Make up di Elisa Trunfio, Foto Antonio Pitea, riprese video Antonio Rieto.La Kermesse sarà trasmessa dalla televisione ufficiale dell’evento Rtv canale 14 del digitale terrestre, mentre la serata andrà in diretta streaming web e condivisa su Facebook e Youtube grazie alla Graziano TomarchioProduction Italia Reportage. In passerella quindi tante sorprese, importanti ospiti ma soprattutto le creazioni dei finalisti in gara: Elena Aiello, Simone Fotia, Marica Giustra, Simona Gullotta, Happy Iyare, Salvatore e Antonino Jasha, Martina Princi, Marianna Romeo, Melania Salpietro, Genny Spadea, Fabiana Timpani, Deborah Ventura.