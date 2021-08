Reggio Calabria, torna l’evento Mediterranean Wellness-Rinascita all’Arena dello Stretto

27 Agosto 2021 20:15

Torna l’Evento Mediterranean Wellness ad animare l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria con la IX Edizione “Rinascita”

Dal 3 al 5 settembre, dalle 16:00 alle 24:00, l’Arena dello Stretto (RC) ospiterà la IX Edizione dell’Evento sportivo-culturale più atteso dell’anno: la Mediterranean Wellness – Rinascita, organizzato dalla TxT Società Cooperativa Sociale grazie al contributo della Regione Calabria e del Comune di Reggio Calabria. Partner Ufficiale dell’evento è il Movimento Sportivo Popolare MSP – Reggio Calabria, che offrirà attività, corsi di formazione e importanti occasioni di crescita per il mondo sportivo.

Dopo più di un anno di blocco totale a causa della pandemia da COVID-19, la cooperativa sociale TxT, afferente al sistema ACU (Azione Cristiana Umanitaria) fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, riparte proprio dai settori più colpiti: lo sport, il fitness, l’estetica, attraverso un evento che dà ampio respiro e visibilità alle palestre, alle associazioni sportive e a tutte le altre realtà e attività duramente messe alla prova.

Da qui, il nome “Rinascita” trae le sue origini e punta a restituire una buona dose di “normalità” ai partecipanti e ai visitatori, nonché a creare un momento di raccolta, di sfogo e di cultura, all’interno di uno degli attrattori turistici più importanti della città, l’Arena “Ciccio Franco”, nel rispetto delle norme anti-Covid.

L’Evento, inserito nel Programma dell’Estate Reggina 2021, vedrà lo svolgersi di molteplici attività, suddivise in più aree: area palestre, area fitness, area estetica e salute, area storico-culturale e infine un’area dedicata all’ambiente e alla protezione ambientale. Tante le novità che caratterizzeranno questa nuova edizione ricca di contenuti: danza, canto, spettacoli teatrali e di musica tradizionale, approfondimenti e interviste a cura della testata giornalistica VeritasNews24, cabaret con Pasquale Caprì e il suo “NdiSalamu” show, tante premiazioni e dibattiti su temi di attualità e tanto altro.

Nell’ambito della Mediterranean Wellness – Rinascita, si svolgerà il Workshop denominato “Il ruolo dei prodotti DOP, IGP, BIO e DE.CO. in Calabria: lo sviluppo dei territori e la valorizzazione dell’Enogastronomia”, che si terrà Venerdì 3 settembre alle ore 17:00, presso il Ristorante “Piro Piro”, presieduto da persone d’eccellenza del mondo enogastronomico calabrese.

Da sottolineare è il carattere solidaristico dell’evento “Mediterranean Wellness – Rinascita”, in quanto, come da consuetudine, parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza all’Associazione di volontariato “Istituto Per la Famiglia sez. 289 – Gilberto Perri”, operante sul territorio di Reggio Calabria e provincia da più di 20 anni, sostenendo famiglie, donne e bambini svantaggiati ed esclusi dal consumo economico e sociale della comunità.

Tutti gli aggiornamenti relativi all’evento e il programma delle attività saranno disponibili sul sito web della TxT Società Cooperativa Sociale e sui social Facebook ed Instagram. NON MANCATE!