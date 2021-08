Dramma a Reggio Calabria: tenente della Guardia di Finanza trovato morto dai colleghi nella caserma di via Enotria

30 Agosto 2021 15:25

Reggio Calabria: ufficiale Guardia di finanza si suicida all’interno della caserma in via Enotria

Si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola con l’arma di servizio in caserma un giovane tenente, di 26 anni, della Guardia di Finanza in servizio al Comando provinciale di Reggio Calabria. Il corpo dell’ufficiale è stato trovato nel suo ufficio stamattina dai colleghi che da ieri non avevano notizie di lui. Stando ai primi rilievi del medico del lavoro, probabilmente il giovane ufficiale si e’ suicidato nella tarda mattinata di domenica quando era stato visto rientrare al Comando provinciale di via Enotria. Non ci sono dubbi che si sia trattato di suicidio anche se non si conoscono i motivi del gesto. La Procura ha avviato delle indagini.