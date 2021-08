Reggio Calabria: sul Lungomare il “Ping Pong Tour 2021”, i risultati [FOTO e VIDEO]

2 Agosto 2021 23:00

La 10ª tappa del “Ping Pong Tour 2021 … a TTX experience #RESTART#” ha animato con successo il fine settimana estivo a Reggio Calabria.

Il progetto promozionale ideato della Federazione Italiana Tennistavolo ha portato il Table Tennis X sul lungomare reggino, per il secondo evento Fest del circuito, organizzato dall’ASD Tennistavolo Casper del presidente Claudio Brandi, con la collaborazione dei Comitati Regionali calabresi della FITeT, presieduto da Stefano Sdringola, del CONI, del CIP, della Federazione Italiana Danza Sportiva e della Federazione Italiana Sport Rotellistici. L’appuntamento è stato inserito nel palinsesto dell’Estate Reggina e ha avuto il patrocinio della Città di Reggio Calabria.

Venerdì l’evento è iniziato con la sfilata da parte del Moto Club Reggio Bikers e il Villaggio del TTX è stato aperto dall’esibizione di pattinaggio della Società Calabria Sportiva. Si è poi svolto un torneo in collaborazione con A.Ge.Di. e dal Club Rotary Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”. Anche una coppia di giovani sposi non ha resistito alla tentazione di sfidarsi al tavolo. La serata è stata caratterizzata dalla musica dal vivo del gruppo Bee Live.

Ieri sui 20 tavoli montati in molti, nonostante il caldo intenso di stagione, hanno approfittato del gioco libero, per sperimentare il nuovo format del ping pong, la disciplina più in voga dell’estate, che utilizza racchette in legno, senza le copertura in gomma, e palline più grandi e pesanti di quelle del tennistavolo. Fra loro c’era il comico locale Pasquale Caprì, che ha anche inscenato un breve spettacolo.

Per il Comune è intervenuta l’assessora allo Sport Giuggi Palmenta: “questa tappa del “Ping Pong Tour 2021”, che si sta svolgendo nella nostra città, è una manifestazione coinvolgente ed entusiasmante, capace di portare l’allegria e l’entusiasmo in mezzo alla gente. Molti appassionati o curiosi sono entrati nel nostro Villaggio per giocare e da parte dell’amministrazione non posso che ringraziare la Federazione, che ha consentito all’ASD TT Casper di organizzare l’evento. Ci auguriamo che sempre più spesso lo sport possa essere alla portata di tutti e praticato ovunque”.

La FITeT era rappresentata in forze dal vicepresidente Paolo Puglisi, dai consiglieri Antonio Tasso, referente per l’attività promozionale, e Giuseppe Petralia e dal segretario generale Giuseppe Marino.

“Il TTX – ha spiegato Tasso – è l’accezione ludica del tennistavolo, sulla quale il Consiglio Federale ha deciso d’investire per un’azione di rilancio del tennistavolo stesso e del ping pong, dopo un grave periodo pandemico, che purtroppo stiamo ancora vivendo. Cerchiamo di risvegliare l’interesse delle piazze e dei partecipanti giovani e meno giovani, che vogliano misurarsi in questa nuova disciplina. Il Comitato Regionale Calabria e soprattutto il TT Casper hanno allestito una manifestazione di grande spessore in questa splendida location, che ha incontrato il favore di tutti. Ho visto giovani ragazzi paralimpici sfidarsi ai tavoli e giovani e vecchi atleti divertirsi insieme. Sono sicuro che anche nelle prossime tappe del “Ping Poing Tour 2021 ci sarà lo stesso successo che stiamo avendo qui in via Marina a Reggio Calabria”.

Da calabrese, Petralia ha espresso grande soddisfazione: “Sono felice di ospitare questo appuntamento nella mia terra e ringrazio il presidente Renato Di Napoli e il Consiglio Federale per l’opportunità che ci è stata data. Il TT Casper guidato da Claudio Brandi ha creduto assieme a me in questo progetto, nel quale ci siamo tuffati con grande entusiasmo. La mia gratitudine va anche al Comitato Regionale e al presidente Sdringola, il cui sostegno è stato prezioso per noi. Abbiamo coinvolto in questa esperienza anche altre Federazioni e il mondo della disabilità. Oltre 20 ragazzi in carrozzina hanno vissuto dei bei momenti giocando ai tavoli. Hanno impugnato le racchette anche moltissimi bambini e quelle immagini ci hanno riempito il cuore. Il TTX è una formula che funziona e in questo caso ha garantito una bella vetrina a Reggio Calabria, che punta molto sul turismo, come tutta la Regione”.

Il torneo ufficiale del TTX ha potuto contare su 48 partecipanti, che si sono dati battaglia sulla distanza dei due set su tre, della durata di due minuti ciascuno. In finale ha vinto Michele D’Amico (Tennistavolo Casper) su Marco Colica (Polisportiva Galaxy Reggio Calabria). Grande rivelazione è stato il classe 2008 Angelo Caridi, che, pur non avendo esperienza, è arrivato fino alla semifinale. Ha effettuato le premiazioni, prima di palleggiare con il vincitore, la reggina doc Giusy Versace, campionessa paralimpica dell’atletica leggera, noto personaggio televisivo e volto della politica, nonché fondatrice dell’associazione Disabili No Limits Onlus.

Non sono mancati lo spettacolo di trampolieri e clown de Il Cerchio Magico e l’esibizione di danza sportiva a cura delle scuole della FIDS, poi ancora molta musica, per un weekend che a Reggio Calabria sarà ricordato a lungo.

Il “Ping Pong Tour 2021 … a TTX experience #RESTART#”, che coinvolge 14 Regioni, è realizzato con il patrocinio del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di Sport e Salute Spa, del Comitato Italiano Paralimpico, dell’Istituto per il Credito Sportivo e della Fondazione Sport City, con i partner commerciali Decathlon (che avrà uno spazio all’interno del Villaggio) e Luanvi, il Charity Partner Play for Change e i Media Partner Corriere dello Sport, Tuttosport e la piattaforma Ogni Sport Oltre (OSO).