Reggio Calabria: successo per la 3ª edizione di Sbarre in Festa [FOTO]

2 Agosto 2021 10:26

Reggio Calabria: anche quest’anno Sbarre Centrali fa il pieno con l’evento che giunge alla terza edizione di Sbarre in Festa

Anche quest’anno Sbarre Centrali fa il pieno con l’evento che giunge alla terza edizione di Sbarre in Festa. Le Associazioni Innamorarsi di Sbarre e Kalabria 2001 protagoniste di una serata straordinaria condotta dal noto presentatore Marco Mauro con la collaborazione di Progetto Salsa del Maestro Nino D’Amico, Asd Space Party & Sport e Centro Studio Danza di Gabriella Cutrupi che fin dalle ore 20 hanno animato il quartiere con balli caraibici, animazione per i più piccoli e spettacoli danzanti. Finale col botto con lo straordinario spettacolo di musica italiana Viaggio Metropolitano presentato dall’Associazione Kalabria 2001 di Marcello Alampi apprezzatissimo dal quartiere: “siamo molto contenti di questa edizione, quest’anno la nostra associziaone, Kalabria 2001, festeggia 20 anni di attività”. Le associazioni Innamorarsi di Sbarre e Kalabria 2001 ringraziano “il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, un ringraziamento particolare al consigliere comunale delegato ai grandi eventi Mario Cardia presente sin dal pomeriggio ed impegnato in prima persona nell’organizzazione dell’evento. Prosegue quindi incessante l’attività dell’Associazione Innamorarsi di Sbarre, vogliamo continuare a popolare il quartiere ed a renderlo sempre più attrattivo coinvolgendo le attività commerciali e le realtà del territorio, conclude la Presidente dell’Associazione Innamorarsi di Sbarre Simona Luppino”.