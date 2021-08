Reggio Calabria, stasera l’evento “Sbarre in Festa”: animazione, musica e tanto divertimento, i dettagli

1 Agosto 2021 10:28

Tutte le informazioni sull’iniziativa presentata dalle Associazioni Innamorarsi di Sbarre e Kalabria 2001. Il Presidente Simona Luppino: “abbiamo anche aderito all’iniziativa del Comune “Adotta il Verde”, individuando la Villetta di Via Botteghelle per renderla fruibile al quartiere”

Le Associazioni Innamorarsi di Sbarre e Kalabria 2001 presentano la terza edizione di “Sbarre in Festa” che si terrà questa sera domenica 1 agosto a partire dalle ore 19.30 lungo la via Sbarre Centrali (tratto chiuso al traffico dal civico n 254 al civico 170, si raccomanda pertanto la cittadinanza di prestare attenzione ai divieti) evento inserito nel cartellone dell’Estate Reggina 2021. Animazione per i più piccoli a cura della Asd Space Party & Sport, balli caraibici con il Progetto Salsa del maestro Nino D’Amico, il Centro Studio Danza di Gabriella Cutrupi animeranno il quartiere sin dalle ore 19.30. E dalle 21.30 il grande evento serale in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, lo spettacolo musicale “Viaggio Metropolitano” a cura dell’Associazione Kalabria 2001 di Marcello Alampi. A condurre la serata il noto presentatore reggino Marco Mauro.

“Prosegue quindi incessante l’attività dell’Associazione, vogliamo continuare a popolare il quartiere ed a renderlo sempre più attrattivo coinvolgendo le attività commerciali e le realtà del territorio”, è quanto afferma il Presidente di Innamorarsi di Sbarre, Simona Luppino. “La volontà di costituire l’Associazione è derivata dall’esigenza di arricchire il quartiere con eventi che coinvolgono i cittadini ma anche di migliorare e salvaguardare l’ambiente ed i beni urbani comuni, abbiamo infatti aderito all’iniziativa del Comune “Adotta il Verde”, individuando la Villetta di Via Botteghelle per renderla fruibile al quartiere”, continua.

“Possono aderire all’Associazione tutte le persone che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo, a realizzarli. L’Associazione opererà secondo un programma annuale di attività e sarà da subito pronta a recepire le proposte che i cittadini vorranno sottoporre alla sua attenzione, conclude il Presidente, ringraziando il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana, i Consiglieri Delegati del Comune e della Città Metropolitana Mario Cardia e Filippo Quartuccio”, conclude la nota.