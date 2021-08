Reggio Calabria, che vergogna a Marina di San Lorenzo! Strada per arrivare in spiaggia invasa dalla spazzatura: “ci passano a piedi malati oncologici e bambini” [VIDEO]

12 Agosto 2021 13:39

A Marina di San Lorenzo c’è un tratto di strada, per arrivare in spiaggia, invaso dalla spazzatura: la denuncia di una lettrice

Anche se sembra così, vista la situazione che vive il territorio ormai da un po’ di tempo, non ci si potrà mai fare l’abitudine al grave stato di degrado che attanaglia Reggio Calabria. Il riferimento, ovviamente – e purtroppo – va sempre all’emergenza rifiuti. L’ennesima segnalazione arriva da una nostra lettrice, che ci invia un video descrivendo in pochi secondi l’attuale stato di un tratto di strada a Marina di San Lorenzo che conduce in spiaggia. Spiaggia, tra l’altro, tra le più belle e frequentate della zona jonica reggina.

“Questo è un tratto di strada da percorrere a piedi per arrivare al passaggio a livello e poi a mare – dice la donna mentre punta la telecamera sulla triste fila di buste dell’immondizia – Ci sono 46 gradi ed è pieno di villette in cui abitano bambini e malati oncologici. Siamo invasi dalla spazzatura. Tutti pagano le tasse, il Comune è commissariato ed è vergognoso. Non possiamo stare fuori nei balconi delle nostre villette, solo dentro con l’aria condizionata”. Di seguito il VIDEO.