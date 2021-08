Reggio Calabria, soggetto cardiopatico accusa un malore e chiede aiuto alla Polizia Municipale che lo trasporta in ospedale

10 Agosto 2021 20:27

Reggio Calabria, 4 pattuglie della Polizia Municipale sono state impegnate nel pomeriggio di oggi per vari interventi

Pomeriggio molto movimentato oggi a Reggio Calabria per gli agenti della Polizia Municipale. Il primo evento si è verificato intorno alle 17:00 quando in via Enotria, a Santa Caterina, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenute 3 pattuglie della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso. Sempre nel pomeriggio di oggi un’altra pattuglia della polizia Municipale è stata impegnata nel soccorso di un soggetto cardiopatico in difficoltà che ha trovato riparo e soccorso all’interno del comando e in attesa dell’arrivo del 118, vista la gravità della situazione, è stato trasportato in ospedale direttamente dagli agenti della municipale.