Reggio Calabria, scoppia incendio in appartamento: provvidenziale intervento della polizia salva due anziani da un inferno di fuoco

7 Agosto 2021 12:59

Reggio Calabria: la Polizia salva una coppia di anziani intrappolati in casa dalle fiamme

Ennesimo intervento in città delle Volanti. Un positivo esempio di dedizione al dovere e spirito di altruismo. Lo scorso pomeriggio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto nel quartiere Archi di Reggio Calabria a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa della Questura per la presenza di fiamme all’interno di un appartamento sito al primo piano di uno stabile. Subito gli Agenti della Polizia di Stato delle Nibbio e della Volante di Arghillà sono giunti sul posto, unitamente ai Vigili del Fuoco ed al personale medico del 118. Lo scenario ha subito evidenziato una situazione di estremo pericolo: dall’appartamento fuoriusciva il fumo causato dalle fiamme che avevano invaso la cucina. Il personale operante ha portato in salvo una coppia di anziani che non riusciva ad abbandonare l’abitazione nonostante la presenza della figlia. La donna, rincuorata dall’arrivo delle forze dell’ordine, ha subito segnalato la presenza degli anziani genitori all’interno dell’appartamento e il personale di Polizia, nonostante la scarsa visibilità e la densità del fumo, che aveva completamente saturato il locale scale, è riuscito ad entrare in casa e a portare in salvo la coppia di anziani. Il personale medico ha fornito le prime cure, in particolare alla donna che presentava una ustione al braccio ed entrambi erano in evidente stato confusionale e con manifeste difficoltà respiratorie. Al termine delle operazioni dello spegnimento dell’incendio, i Vigili del Fuco hanno potuto accertare le cause accidentali dell’incendio, molto probabilmente provocato dal malfunzionamento di un piccolo elettrodomestico. A scopo precauzionale, al termine dell’emergenza, anche i Poliziotti hanno fatto ricorso ad accertamenti medici.