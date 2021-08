Reggio Calabria: sabato protesta di Reopen Italia a Piazza De Nava

25 Agosto 2021 22:04

Reggio Calabria, Reopen Italia: “sabato a piazza De Nava i cittadini che comprendono il valore della libertà e del rispetto sono chiamati ad un incontro per affrontare il diritto dovere di fermare il disastro in termini economici e sociali che stiamo vivendo”

“Sabato 28 agosto alle 18 a piazza De Nava a Reggio Calabria i cittadini che comprendono il valore della libertà e del rispetto sono chiamati ad un incontro per affrontare il diritto dovere di fermare il disastro in termini economici e sociali che stiamo vivendo. Se vogliamo essere utili alla città usciamo dalle case e viviamo la città, prendiamone il controllo. Politicanti e simili, prenditori e parassiti l’hanno conquistata, tocca a noi dire basta. Decenni di affaristi, clientelismo, corruzione, rassegnazione, prevaricazione. Difendiamo quel poco che ci siamo conquistati2, è quanto scrive in una nota il movimento Reopen Italia. “Accettare una scuola azienda non è educativo, un ospedale azienda non è assistenza sanitaria, una medicina business non e’ cura dei pazienti, un malato cliente non è umano Scendi in piazza per sentirti vivo. Scendi in piazza per farti sentire vivo. Scendi in piazza per far sentire a tutti che si deve cambiare adesso e subito. Scendi in piazza perché ogni giorno che stai a casa qualcuno approfitta e lucra sulla nostra vita e sul nostro territorio”, conclude la nota.