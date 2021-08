Reggio Calabria, sabato la presentazione del libro “La Tradizione degli Dèi” di Domenico Rosaci

9 Agosto 2021 12:14

Reggio Calabria: la presentazione sarà sabato 14 agosto alle ore 19 presso La Fattoria Urbana a Catona

Sabato 14 agosto, alle ore 19, presso La Fattoria Urbana a Catona, Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci presenterà il suo ultimo libro “La Tradizione degli Dèi”. La presentazione è organizzata dal Salotto dei Poeti, Associazione “La Rosa del Pozzo”, e sarà introdotta dal prof. Glauco Morabito, docente e filosofo.

La “Tradizione degli Dèi” è un viaggio nell’Anima e nella Natura, alla ricerca dell’essenza umana e dell’idea di Dio. Dio è il nome con cui l’uomo chiamava lo Spirito della Natura, quell’Anima pensante di cui egli stesso si sente espressione. Gli dèi erano le molteplici espressioni di quell’anima, dal cielo alla terra, dal vento alla pioggia, dalle piante agli animali, uomo compreso. Tramandata da religioni e scuole filosofiche, dagli antichi egizi a Platone, la Tradizione conserva gli archetipi del pensiero umano, che in tempi moderni sono stati indagati dalla psicanalisi a partire dai fondamentali contributi di Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Essa fornisce un quadro affascinante e ancora oggi stupefacente in cui inquadrare le domande fondamentali dell’esistenza, evolvendo continuamente nei secoli nel proporre risposte, mai intese come definitive.

Con questo libro, Domenico Rosaci, professore di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, e già autore di saggi filosofici quali “Arcana Memoria” e “Il Labirinto del Cristo”, intende inserirsi in questo processo di rivisitazione della Tradizione, raccontandola piuttosto che spiegandola, il che significa rivelarla piuttosto che svelarla.