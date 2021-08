Reggio Calabria, fantastica promozione sulla Super Fibra: con WindTre Villa Comunale ti godi Film, Serie Tv e il grande spettacolo del calcio

19 Agosto 2021 12:43

Se sei già cliente WindTre, grazie alla fantastica promozione della Super Fibra, avrai in regalo giga illimitati sul tuo cellulare

WindTre Villa Comunale Reggio Calabria fa il pieno e allieta i propri clienti con una super promozione! Impossibile lasciarsi sfuggire la Super Fibra per navigare in internet da casa alla massima velocità a soli €24,99: per un anno in regalo l’abbonamento Amazon Prime per guardare i migliori film e le tue serie TV preferite in alta definizione. Con la Super Fibra puoi senza problemi lavorare e studiare dal proprio domicilio, anche giocare online senza alcuna interruzione. Inoltre, in questi giorni ricomincia lo spettacolo in queste settimane il grande calcio nazionale con Serie A e Serie B e quello internazionale con i fenomeni della Champions League. In più, se sei cliente WindTre, grazie alla fantastica promozione, avrai in regalo giga illimitati sul tuo cellulare.

Ma presso lo store situato accanto la Villa Comunale, esattamente sul Corso Garibaldi, le iniziative non finiscono mai. Infatti, per utilizzare al meglio la Super Fibra, sarà possibile anche acquistare al costo di €39,90 la Xiaomi Mi TV Stick. La chiavetta si collega facilmente alla porta HDMI del televisore (oltre che alla presa della corrente) e permette di accedere a una vasta gamma di contenuti online: film, serie Tv, musica e tantissime app per Android per seguire i match di calcio e tutti gli altri sport. La Mi TV Stick consente anche di giocare e di proiettare sul televisore di casa i contenuti provenienti da smartphone e tablet. Passa in negozio e scopri tutti i dettagli!