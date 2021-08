Reggio Calabria: premio Apollo e incontri letterari ai “Tesori del Mediterraneo”

2 Agosto 2021 19:42

Reggio Calabria: non solo sport e promozione del territorio ma anche cultura alla manifestazione “I Tesori del Mediterraneo”, in programma dal 4 all’8 agosto sul Lungomare Falcomatà

Non solo sport e promozione del territorio ma anche cultura alla manifestazione “I Tesori del Mediterraneo”, in programma dal 4 all’8 agosto sul Lungomare Falcomatà. All’interno del ricco contenitore di eventi, infatti, uno spazio importante è stato riservato al Premio Letterario Apollo e agli incontri letterari che si terranno, a partire dalle ore 21, all’interno dell’area che ospita le suggestive colonne di Edoardo Tresoldi. Gli incontri saranno da giovedì 5 fino a domenica 8 agosto e vedranno protagonisti gli autori delle case editrici della Regione Calabria. Venerdì 6 agosto sarà la volta del Premio Letterario Apollo. Sul palco, allestito all’Arena dello Stretto, saranno presentate e premiate le case editrici che hanno partecipato a questa terza edizione, nella sezione libri inediti e libri editi pubblicati nell’anno 2020. Si tratta di Rubbettino Editore, Santelli Edizioni, Città del Sole Edizioni, Falzea Editore, Laruffa Editore, Leonida Casa Editrice, Falco Editore, Ferrari Editore, Pellegrini Editore, Rossini Editore, La Rondine Edizioni. Nella stessa serata saranno premiati gli studenti delle scuole reggine che hanno partecipato al Premio che da quest’anno, per la prima volta, ha fatto ingresso nelle scuole. Undici gli istituti partecipanti: il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, il Liceo scientifico “Alessandro Volta”, il Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella”, l’Istituto superiore “Augusto Righi”, l’Istituto tecnico industriale “Panella-Vallauri”, il Liceo classico “Tommaso Campanella”, l’Istituto tecnico economico “Piria-Ferraris-Da Empoli”, il Liceo artistico “Preti-Frangipane”, l’Istituto Superiore “Boccioni-Fermi”, l’Istituto alberghiero turistico di Villa San Giovanni e l’Istituto superiore “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni. La giuria composta dal dirigente scolastico Eva Nicolò, da Daniele Amaddeo dell’omonima libreria, da Marika Falotico scrittrice e vincitrice Premio letterario APOLLO Edizione 2020 e da Margherita Catanzariti scrittrice e vincitrice Premio letterario APOLLO Edizione 2019, hanno valutato gli elaborati decretando la cinquina dei vincitori. La serata sarà presentata da Carlo Arnese e Alessandra Giulivo, con la divertente presenza di Enzo & Sal comici di Made in Sud e Colorado, non mancheranno momenti di musica e spettacolo.