Reggio Calabria, il cuore dei volontari di “Articolo 118” per mantenere il decoro: ripulita Piazza Canonico [FOTO E VIDEO]

11 Agosto 2021 09:24

Dopo la scalinata di Via Giudecca, i volontari svolto un’altra azione sostenibile, stavolta in Piazza Canonico: i cittadini reggini hanno ripulito l’area dalle erbacce e da rifiuti vari

Grande senso di solidarietà e amore per la propria città. E’ questo ciò che si percepisce dalle azioni dei volontari di “Articolo 118”, impegnati ancora una volta a ripulire le aree più abbandonate di Reggio Calabria. Questi cittadini non restano con le mani in mano, anzi, rimettono in ordine strade, i marciapiedi e le piazze, che costituiscono i più importanti luoghi pubblici e il biglietto da visita del territorio. Ieri sera è stata la volta di Piazza Canonico, situata proprio all’interno del centro storico. Si tratta del secondo evento (sui tre programmati) del mese. Le erbacce molto alte sono state estirpate, disfatti tutti i rifiuti presenti (sacchetti di alimentari abbandonati soprattutto) ed al luogo è stato restituito il decoro che merita. In allegato l’articolo le foto e il video dell’operato dei volontari reggini.