Reggio Calabria: pescatore di frodo sorpreso mentre pescava con fonti luminose e bombole nello specchio acqueo antistante il Parco Lineare Sud

23 Agosto 2021 12:44

I militari appartenenti al Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, impegnati in un’intensa e sistematica attività di vigilanza delle coste, dopo aver individuato la presenza di fasci di luce nello specchio acqueo antistante il parco lineare sud del Comune di Reggio Calabria, hanno seguito ed intercettato all’uscita dal mare un pescatore di frodo intento alla pesca subacquea con bombole e fonti luminose. Si procedeva così all’identificazione ed all’elevazione della sanzione amministrativa, per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre al sequestro dell’attrezzatura utilizzata e del prodotto ittico detenuto. Tutto il prodotto ittico veniva preso in custodia presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, e successivamente devoluto in beneficenza agli istituti caritatevoli. L’attività di controllo del territorio proseguirà incessantemente al fine di verificare il rispetto della relativa normativa di settore a tutela dell’ambiente.